СК России возбудил уголовное дело о хищении бюджетных средств в программе «Пушкинская карта» Фото: пресс-служба Минкульта Московской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищении бюджетных средств с использованием преступной схемы с «Пушкинской картой».

Как сообщается на сайте ведомства, дело возбуждено в отношении трех жителей Московского региона. По версии следствия, в прошлом году они, используя фиктивные электронные «Пушкинские карты», обманули работников «Почта Банка» и Министерства культуры РФ и приобрели билеты, не планируя при этом проводить соответствующие культурные мероприятия.

Сумма ущерба составила более 200 миллионов рублей. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей, на их имущество стоимостью более 100 миллионов рублей наложен арест.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 9 марта, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину о выявлении преступной группы, которая использовала для присвоения бюджетных средств «Пушкинскую карту», дающую возможность молодежи посещать театры, музеи и культурные заведения.

По словам главы ведомства, преступная группировка организовывала списки подставных людей, которые должны были получить льготы. Аналогичная схема использовалась с туристическим кешбэком, отметил Чиханчин.