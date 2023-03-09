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НовостиОбщество9 марта 2023 16:01

Захарова назвала дискриминацией отстранение Ирины Винер

Ирине Винер на два года запретили участвовать в соревнованиях под эгидой FIG
Сергей ЧИКОВ
Ирина Винер получила наказание за критику судейства на олимпиаде в Токио

Ирина Винер получила наказание за критику судейства на олимпиаде в Токио

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва расценивает отстранение Ирины Винер от работы на международных соревнованиях по художественной гимнастике как очередную дискриминацию спортивных деятелей России и элемент разрушения мирового спорта. С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее сайт KP.RU сообщал о том, что Ирина Винер отстранена от работы на любых международных соревнованиях по художественной гимнастике под эгидой FIG на два года. Наказание Ирина Винер получила за высказывания после скандальной Олимпиады в Токио, где наши девушки из-за откровенно предвзятого судейства лишились золотых медалей.

Напомним, на олимпиаде в Токио в 2021 году Россия впервые за 25 лет осталась без золотой медали в художественной гимнастике. Дина Аверина заняла лишь второе место в личном многоборье, уступив Линой Ашрам из Израиля 0,150 балла. Винер заявила о вопиющей несправедливости судейства. По ее мнению этот случай войдёт в историю так же, как Немов, когда ему аплодировали 12 минут.