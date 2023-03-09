Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в центральной части Италии 9 марта 2023 Фото: REUTERS

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Италии вечером 9 марта. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 15:05 по UTC (16:05 по местному времени, 18:05 по московскому). Есть ли пострадавшие и разрушения — неизвестно.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах к северо-западу от города Перуджа с населением 120 тыс. человек и в 4 километрах к востоку от Умбертиде с населением 11 тыс. человек.

Ранее KP.RU сообщал, что ученые новосибирского Института земной коры СО РАН изобрели способ предсказывать землетрясения. Новый метод позволяет узнать, где будут колебания с точностью дол нескольких километров. Теперь ученым предстоит проверить этот подход в разных условиях, а затем внедрять его в широких масштабах.