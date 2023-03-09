Лукашенко подписал закон о смертной казни для чиновников и военных за госизмену

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», которым устанавливается смертная казнь за государственную измену для чиновников и военнослужащих.

«Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения смертной казни», – сообщается на сайте белорусского лидера.

За некоторые антигосударственные преступления документом устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 тысяч базовых величин. Как отмечается в сообщении, такая мера должна обеспечить безусловное возмещение вреда и лишение людей средств для продолжения преступной деятельности.

Кроме того, законом вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию армии, воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов. Также документом увеличивается срок задержания подозреваемых в госизмене, заговоре или других действиях с целью захвата государственной власти, шпионаже и агентурной деятельности. Теперь могут задерживать не трое, на десять суток.

Вместе с тем закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности лиц, осуществлявших подготовку к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или к совершению диверсии. Такая мера может быть применена, если обвиняемый отказался от своих намерений и оказал содействие в предотвращении преступлений.