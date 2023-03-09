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НовостиПолитика9 марта 2023 16:43

Глава Пентагона заявил о «беспрецедентном военном сотрудничестве» России и Ирана

Москва снабжает Тегеран ракетами и системами ПВО, уточнил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Министр обороны США Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин

Фото: REUTERS

Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном, считает министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

«В ответ на поддержку Ирана Россия предложила ему беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и системам ПВО», – заявил глава Пентагона на пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Напомним, ранее официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Насер Канаани заявил о безосновательности обвинений со стороны директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в поставках оружия в Россию. Иран полностью соблюдает международное законодательство и не собирается просить у кого-либо разрешения на налаживание отношений с той или иной страной, отметил представитель ведомства.

Как писал сайт KP.RU, постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя назвал фейком сообщения о покупке РФ иранских беспилотников.