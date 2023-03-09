Минэконоразвития РФ призвало россиян воздержаться от поездок в Грузию Фото: REUTERS

Гражданам России следует воздержаться от поездок в Грузию в связи с беспорядками на фоне массовых протестов, рекомендовало Министерство экономического развития РФ.

«Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси», – сказано на сайте ведомства.

Минэкономразвития посоветовало россиянам, путешествующим индивидуально, обращаться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, поскольку интересы РФ там представляет именно швейцарская дипмиссия. Организованным туристам в случае необходимости следует обращаться по телефону ассоциации «Турпомощь», отметили в ведомстве.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал россиян в Грузии избегать мест уличных беспорядков.

Как писал сайт KP.RU, в Тбилиси участники акции протеста против законопроекта об иноагентах закидали полицейских «коктейлями Молотова». Сотрудники спецназа вместе со спецтехникой выстроились в ряд и двинулись по проспекту Руставели, применив слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать собравшихся возле парламента Грузии протестующих.