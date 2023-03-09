Польские военные начали устанавливать противотанковые ежи на границе с Белоруссией Фото: Twitter министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака

Военнослужащие Польши начали устанавливать противотанковые ежи на границе с Белоруссией, сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

«Сегодня военные приступили к строительству укреплений на границе с Белоруссией. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания», – написал глава польского Минобороны в Twitter.

Напомним, ранее польский министр обороны заявил о формировании новой пехотной дивизии на востоке Польши у границы с Белоруссией.

В пограничной охране Польши заявляли, что страна начнет строительство ограждения с системами слежения на границе с Россией в Калининградской области в марте этого года.

Протяженность ограждения составит 200 километров вдоль границы и будет представлять собой систему круглосуточного слежения из датчиков и камер. По предварительным оценкам стоимость проекта достигнет 82 миллионов долларов.