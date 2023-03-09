Митингующие в Тбилиси добились освобождения всех задержанных ранее на акциях протеста
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Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что все задержанные ранее участники митингов в Тбилиси освобождены. По официальной информации, правоохранители доставили в отделы 133 человека.
Напомним, 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста. Люди собирались на протяжении двух дней. Протестующих разгоняли с применением слезоточивого газа и водометов.
По данным МВД Грузии, на акциях задержали 133 человека.
Утром 9 марта власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента.
Теперь же появилась информация об освобождении всех задержанных.
Тем временем, вечером 9 марта в Тбилиси вновь началась акция протеста. Демонстранты требовали завершить процедуру отзыва законопроекта об иноагентах, а также освобождения задержанных ранее митингующих.