Митингующие в Тбилиси добились освобождения всех задержанных ранее на акциях протеста Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что все задержанные ранее участники митингов в Тбилиси освобождены. По официальной информации, правоохранители доставили в отделы 133 человека.

Напомним, 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста. Люди собирались на протяжении двух дней. Протестующих разгоняли с применением слезоточивого газа и водометов.

По данным МВД Грузии, на акциях задержали 133 человека.

Утром 9 марта власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента.

Теперь же появилась информация об освобождении всех задержанных.

Тем временем, вечером 9 марта в Тбилиси вновь началась акция протеста. Демонстранты требовали завершить процедуру отзыва законопроекта об иноагентах, а также освобождения задержанных ранее митингующих.