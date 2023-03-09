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НовостиВ мире9 марта 2023 18:03

Митингующие в Тбилиси добились освобождения всех задержанных ранее на акциях протеста

МВД страны сообщило, что всех 133 задержанных ранее участников митингов отпустили
Мила ГЕНЬ
Митингующие в Тбилиси добились освобождения всех задержанных ранее на акциях протеста

Митингующие в Тбилиси добились освобождения всех задержанных ранее на акциях протеста

Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что все задержанные ранее участники митингов в Тбилиси освобождены. По официальной информации, правоохранители доставили в отделы 133 человека.

Напомним, 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста. Люди собирались на протяжении двух дней. Протестующих разгоняли с применением слезоточивого газа и водометов.

По данным МВД Грузии, на акциях задержали 133 человека.

Утром 9 марта власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента.

Теперь же появилась информация об освобождении всех задержанных.

Тем временем, вечером 9 марта в Тбилиси вновь началась акция протеста. Демонстранты требовали завершить процедуру отзыва законопроекта об иноагентах, а также освобождения задержанных ранее митингующих.