Глава ЦРУ Бернс заявил, что следующие полгода станут критичными для конфликта на Украине Фото: REUTERS

Следующие полгода будут критичными для конфликта на Украине, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. В своей речи во время слушаний в комитете конгресса он ссылался на выводы, которые можно сделать исходя из полученных разведданых.

ЦРУ считает, что в следующие несколько месяцев российские военные смогут добиться тактических успехов.

Отметим, что западные политики постоянно пытаются предсказать длительность украинского конфликта. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что противостояние на Украине продлится еще долго. При этом заместитель министра обороны США Колин Каль говорил, что траектория развития ситуации не поддается прогнозированию. Кризис может завершиться как через полгода, так и через несколько лет.

Россия регулярно заявляет, что готова к переговорам с Украиной. Цели СВО могут быть достигнуты мирным путем, считают власти. Однако Киев на законодательном уровне запретил дипломатические встречи с Москвой.