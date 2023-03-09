Президент ПМР: прибывшие под видом беженцев украинские диверсанты создали в Приднестровье террористическую сеть Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский сообщил, что прибывшие в качестве беженцев с Украины организовали террористическую сеть, которая готовила теракт в Тирасполе.

Преступную сеть обезвредили, сообщил лидер Приднестровья. Теперь власти ПМР будут выявлять завербованных, а также тех, кто оказывал содействие этой группе.

Также Красносельский заявил, что Приднестровье призовет всех членов Совета безопасности ООН разобраться в подготовке Украиной теракта.

Ранее Министерство госбезопасности ПМР сообщило, что ему удалось предотвратить крупный теракт, который планировался в Тирасполе. Группа, действующая по приказу СБУ, должна была уничтожить президента Приднестровья. Теракт планировался в месте большого скопления людей, так что точно можно сказать о запланированном массовом убийстве.