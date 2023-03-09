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НовостиВ мире9 марта 2023 19:18

Протестующие в Грузии потребовали отставки правительства

Митингующие выдвинули новый ультиматум властям
Мила ГЕНЬ
Протестующие в Грузии требуют отставку правительства

Протестующие в Грузии требуют отставку правительства

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники акции протеста в Тбилиси выдвинули новое требование. Они хотят, чтобы действующее правительство ушло в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс».

В четверг, 9 марта, митинговать вышли молодежные организации и студенты. Однако после того, как все требования собравшихся были удовлетворены властями, группа военных ветеранов грузинской армии неожиданно выступила с призывами к отставке правительства и назначении досрочных парламентских выборов.

— Эти власти неспособны вести Грузию в направлении Европы, — пояснил один из спикеров митинга.

Часть протестующих, среди которых оказались лидеры оппозиционных партий, поддержали выступающего.

Напомним, что изначально участники акций требовали отзыва законопроекта об иноагентах и освобождения всех задержанных на митингах, которые продолжаются в грузинской столице с 7 марта. Несмотря на то, что правящая партия пообещала отозвать законопроект, массовые акции протеста продолжаются.