Протестующие в Грузии потребовали отставки правительства

Протестующие в Грузии требуют отставку правительства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники акции протеста в Тбилиси выдвинули новое требование. Они хотят, чтобы действующее правительство ушло в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс».

В четверг, 9 марта, митинговать вышли молодежные организации и студенты. Однако после того, как все требования собравшихся были удовлетворены властями, группа военных ветеранов грузинской армии неожиданно выступила с призывами к отставке правительства и назначении досрочных парламентских выборов.

— Эти власти неспособны вести Грузию в направлении Европы, — пояснил один из спикеров митинга.

Часть протестующих, среди которых оказались лидеры оппозиционных партий, поддержали выступающего.

Напомним, что изначально участники акций требовали отзыва законопроекта об иноагентах и освобождения всех задержанных на митингах, которые продолжаются в грузинской столице с 7 марта. Несмотря на то, что правящая партия пообещала отозвать законопроект, массовые акции протеста продолжаются.