Участники механизма для расчетов с Ираном INSTEX приняли решение о прекращении его работы Фото: REUTERS

Участники созданного в 2019 году европейского механизма для финансовых расчетов с Ираном INSTEX приняли решение о прекращении его работы. Об этом сообщает МИД ФРГ. Ведомство объясняет действия европейских стран тем, что Тегеран препятствует поставкам гуманитарных грузов, которые были главной целью механизма.

Решение приняли совместно Бельгия, Германия, Финляндия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Соединенное Королевство. Отмечается, что в течение четырех лет INSTEX работал для облегчения торгового обмена между Европой и Ираном, однако власти последнего якобы "систематически препятствовали выполнению договоренностей". Однако прекращение работы INSTEX называют исключительно экономическим решением.

Ранее глава Пентагона заявил о «беспрецедентном военном сотрудничестве» России и Ирана. Ллойд Остин обвинил Москву в снабжении Тегерана оружием.