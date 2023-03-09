Путин обсудил с президентом Египта развитие сотрудничества стран Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Египта Абдельфаттахом Сиси. Инициатором разговора выступил лидер африканского государства. Главы обсудили сотрудничество стран в разных сферах, рассказали в пресс-службе Кремля.

Одной из тем стало развитие дружественных и обоюдовыгодных связей в торгово-экономической и гуманитарной областях. Сотрудничество ведется в рамках договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве между Россией и Египтом.

Также Путин и Сиси затронули важность обеспечения продуктовой безопасности и поставок Каиру российской сельскохозяйственной продукции. Кроме того, президенты обсудили реализацию крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленности.

Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси договорились о продолжении совместных усилий по урегулированию кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Кроме того, главы в разговоре коснулись темы зерновой сделки. Владимир Путин подчеркнул необходимость комплексного ее выполнения. Ранее в Кремле подробно объяснили, в чем состоит сложность ситуации вокруг зерновой сделки.