Bild: минимум семь человек погибло в Гамбурге в церкви секты «Свидетелей Иеговы»*

Bild: минимум семь человек погибло в Гамбурге в церкви секты «Свидетелй Иеговы»* Фото: REUTERS

Минимум 7 человек погибли, не менее 24 получили ранения в результате стрельбы в Гамбурге в местном центре секты «Свидетели Иеговы»*, об этом сообщила газета Bild.

«Сегодня около 21:00 (23:00 мск) один или несколько неизвестных открыли огонь по людям в церкви», - говорится в заявлении полиции.

По информации Hamburger Morgenpost, состояние семи человек оценивается как тяжелое.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

Как писал сайт KP.RU, ранее издание Hamburger Morgenpost сообщало, что на севере Германии в Гамбурге не менее шести человек погибли в результате стрельбы у центра «Свидетелей Иеговы»,* нападавший сбежал.

По данным газеты, нападение произошло в районе Альстердорфе в четверг около 21.00 по местному времени.

«Минимум шесть человек погибло, много в том числе тяжело раненых», - отмечали в статье.