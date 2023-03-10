СБУ задержала бывшего директора предприятия «Антонов» Сергея Бычкова Фото: Александр КОЦ

СБУ задержала бывшего директора предприятия «Антонов» Сергея Бычкова, об этом сообщило украинское издание.

В статье заявили, что вместе с Бычковым задержан начальник безопасности «Антонова» Нетесов.

«Позже суд взял обоих под стражу на два месяца», - говорится в публикации.

По данным следствия, в январе-феврале 2022 года они неоднократно отказывали Нацгвардии в сооружении инженерно-фортификационных сооружений на территории аэропорта Гостомель, что «привело к снижению обороноспособности объекта и, как следствие, захвату стратегически важного для обороны столицы объекта».

Как писал сайт KP.RU, 30 марта 2022 года экс-командующий ВДВ Георгий Шпак сообщил, что аэропорт «Гостомель» под Киевом брали 200 десантников.

По словам офицера, «чем меньше привлекается сил, тем больше внезапности, больше успех».

22 октября 2022 года Владимир Рогов заявил, что правоохранительные органы Украины задержали в городе Запорожье главу предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева.

«В Запорожье задержан Герой Украины. Директор одного из крупнейших запорожских предприятий задержан и сейчас под конвоем его везут в Киев. Речь идет о Вячеславе Богуслаеве. Главу правления компании «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева обвиняют в госизмене. Ему грозит пожизненное заключение», - написал он.

Рогов отметил,что сегодня у 83-летнего Богуслаева дома прошли обыски. При этом входные двери в дом вскрывали с помощью спецоборудования.