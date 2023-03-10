Министр Кравцов об учителях из новых регионов: Они остались честными и достойными людьми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал «Комсомольской правде» о своих впечатлениях от встреч с учителями в новых регионах страны.

«Больше всего, наверное, запомнились самые первые встречи с учителями, а также те ребята, которые приезжали из разных уголков Донбасса к нам в педагогические вузы на «Университетские смены», - пояснил министр.

Кравцов продолжил, что «им рассказывали, что у нас учителей берут только на срочный трудовой договор, что в российских школах нет ничего. А на практике оказывается все не так, как описывалось украинской стороной».

«И вот, несмотря на сложнейшие условия, а теперь еще и угрозы со стороны киевского режима, Педагоги, именно с большой буквы, остались честными и достойными людьми, став настоящим примером для их учеников», - подчеркнул Кравцов.

Полное интервью министра просвещения России Сергея Кравцова читайте на KP.RU.