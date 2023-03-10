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10 марта 2023 4:05

Министр Кравцов об учителях из новых регионов: Они остались честными и достойными людьми

Педагогам поступают угрозы от киевского режима, отметил министр
Сергей ГАПЧУК
Министр Кравцов об учителях из новых регионов: Они остались честными и достойными людьми

Министр Кравцов об учителях из новых регионов: Они остались честными и достойными людьми

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал «Комсомольской правде» о своих впечатлениях от встреч с учителями в новых регионах страны.

«Больше всего, наверное, запомнились самые первые встречи с учителями, а также те ребята, которые приезжали из разных уголков Донбасса к нам в педагогические вузы на «Университетские смены», - пояснил министр.

Кравцов продолжил, что «им рассказывали, что у нас учителей берут только на срочный трудовой договор, что в российских школах нет ничего. А на практике оказывается все не так, как описывалось украинской стороной».

«И вот, несмотря на сложнейшие условия, а теперь еще и угрозы со стороны киевского режима, Педагоги, именно с большой буквы, остались честными и достойными людьми, став настоящим примером для их учеников», - подчеркнул Кравцов.

Полное интервью министра просвещения России Сергея Кравцова читайте на KP.RU.