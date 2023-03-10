Министр Кравцов: Дети, учившиеся в украинских школах, не верили в существование Крымского моста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал «Комсомольской правде» о общении с детьми и какие учебники были на освобожденных территориях при киевском режиме.

«А дети... детей дурили не меньше. Те ребята, которые были на «Университетских сменах» в Туле из Старобельска (ЛНР), и это чистая правда, до конца смены не могли поверить, что Крымский мост существует», - с сожалением отметил Кравцов.

Он добавил, что «самое страшное (как сеяли вражду между двух народов и переписывали историю), не могли найти Украину на карте СССР».

«Я проехал много городов на освобожденных территориях, посмотрел учебники…», - продолжил министр, - «Какие задачи были у системы образования киевского режима? Первое - антироссийская пропаганда, противопоставление двух братских народов (это большая трагедия). И второе - это формирование фактически не знаний, а рабочей силы. То есть преподавания математики, фундаментальной физики, химии не было в украинских школах».

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