Министр Кравцов рассказал о создании флагманских школ в новых регионах России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал «Комсомольской правде» о важном направлении развития в школах новых регионов.

«Еще одно важное направление - создание флагманских школ. То есть таких обновленных организаций, где ребята учились бы по самым передовым методикам и на базе достойной инфраструктуры», - заявил Кравцов.

По словам министра, на такие школы могли бы равняться другие учреждения. Они были бы инициаторами распространения лучших практик в регионах.

«Таких школ в Херсонской и Запорожской областях к началу нового учебного появится около 10», - уточнил он.

Кравцов подчеркнул, что «в отобранные школы поставят свыше 500 позиций нового учебного оборудования, а также будут проведены ремонтно-восстановительные работы: для учительских, кабинетов гуманитарного направления и математики, начального образования и лабораторий физики, химии, биологии, кабинетов психолога».

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