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НовостиПолитика10 марта 2023 0:51

Аксенов: Все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО

Глава региона отметил, что Крыму ничего не угрожает
Сергей ГАПЧУК
Аксенов: Все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО

Аксенов: Все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО

Фото: Надежда ДАЦЮК

Все центральные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО, глобально полуострову ничего не угрожает, об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью РИА Новости.

«Я знаю все решения, что лидер (президент России – прим.), в том числе и по моему обращению, поручения дал Минобороны», - сказал Аксенов.

Глава региона подчеркнул, что «все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, защищены максимально. С максимально возможных сегодня позиций».

«В целом, еще раз говорю, касаемо глобальных моментов и перспектив, Крыму ничего не угрожает», - отметил Аксенов.

Как писал сайт KP.RU, 8 марта 2023 года врио губернатора Владимир Сальдо заявил, что система ПВО в Херсонской области усиливается для минимизации последствий обстрелов со стороны ВСУ.

«Существует глубоко эшелонированная система обороны Херсонской области, в состав которой входит специальное подразделение противовоздушной обороны, которое занимается дезактивацией снарядов HIMARS и остальных», - сообщил Сальдо.

Он отметил, что «эта система усиливается, чтобы минимизировать элемент воздействия и точного попадания в какие-то объекты».