Daily Express: Решение Польши по украинским беженцам нанесло удар по Зеленскому Фото: REUTERS

Решение польских властей обязать беженцев с Украины оплачивать половину расходов на жилье является «ударом» по Зеленскому, об этом написала британская газета Daily Express.

«Новые правила для украинцев вступили в силу с 1 марта. Решение Варшавы распространяется на тех беженцев, которые находятся в Польше более 120 дней», - говорится в статье.

В публикации отмечается, что с мая украинцам придется оплачивать 75% стоимости проживания, если они находятся в Польше более 180 дней.

Издание пояснило, что польские власти объяснили свое решение неспособностью продолжать платить за проживание 80 тысяч украинцев.

«Эти правила носят мотивирующий характер», - приводит газета слова замминистра внутренних дел Польши Павел Шефернакер.

Как писал сайт KP.RU, 8 марта 2023 года газета Rzeczpospolita сообщила, что недавно радостно принимающая всех беженцев с Украины Польша, решила что некоторые из выданных украинцам пособий оказались необоснованными, и теперь пытается вернуть свои деньги обратно.

9 марта портал MDR сообщал, что беженцы с Украины пожаловались на оскорбления и случаи нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.

«Я чувствую, что многие немцы злы на нас», - приводит портал слова беженки Ирины.

Со слов женщины, пожилой мужчина наорал на нее на парковке из-за ее «дорогой машины» и потребовал «отправить деньги на Украину и уезжать».

В декабре 2022 года издание Liverpool Echo сообщало, что в Великобритании растет число бездомных украинских беженцев.

В публикации названы причины, почему украинцы лишаются жилья, среди которых личные конфликты с британцами, у которых они живут, и несоблюдение надлежащих домашних правил.