Сенатор Уикерс: США не защищены от крылатых ракет и подводных ядерных беспилотников России Фото: Дмитрий РОГУЛИН/ТАСС

США не имеют защиты от российских крылатых ракет или подводных ядерных беспилотников, об этом на слушаниях в конгрессе заявил американский сенатор Роджер Уикерс.

«Россия разработала новые ядерные вооружения, отличные от всего, что есть в арсенале США, в том числе трансокеанские автономные торпеды с ядерной силовой установкой и межконтинентальные крылатые ракеты. Это оружие, от которого у нас нет защиты», - сообщил сенатор.

По его словам, Россия обладает «более крупным и современным» ядерным арсеналом, чем США, и в состоянии его нарастить в сжатые сроки.

«…Россия остается серьезной ядерной угрозой для США», - добавил Уикерс.

Как писал сайт KP.RU, 9 марта 2023 года на слушаниях в конгрессе генерал Глен ван Херк заявил, что российская МБР «Сармат» в высокой степени боеспособна.

«В апреле 2022 года Россия провела испытания МБР «Сармат» - в высокой степени боеспособного стратегического оружия, которое подтверждает критическую важность современных и надежных возможностей сдерживания для США», - сказал генерал.

По словам ван Херка, североамериканский континент также способны поразить российские крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

Также офицер отметил применение Россией на Украине новой гиперзвуковой ракеты.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

В пояснительной записке к документу пояснялось, что США намеренно не выполняют свои обязательства в указанной сфере деятельности. Это и стало официальной причиной приостановки сотрудничества.