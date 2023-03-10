Секретарь СНБО Украины: Рост числа украинцев, выступающих за переговоры с Россией, опасная тенденция Фото: REUTERS

Все большее число украинцев выступает за мирные переговоры с Россией, это является «опасной тенденцией», заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского ток-шоу.

«Имейте в виду: таких (выступающих за переговоры с Россией. – прим.) становится все больше и больше», - заявил Данилов.

По его мнению, «это очень опасная тенденция, когда люди даже с западной Украины начинают о таких вещах говорить».

Как писал сайт KP.RU, 2 марта 2023 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от предложений переговоров с Украиной.

«Россия не отказывается от серьезных предложений переговоров по Украине, но не припомню, чтобы кто-то призывал к диалогу Киев», - сказал Сергей Лавров.

17 февраля Мария Захарова заявила, что киевский режим под руководством США заблокировал переговоры, которые сам инициировал.

Дипломат подчеркнула, что Россия не ответила отказом на предложение о переговорах, однако Киев законодательно запретил переговоры с Россией в сентябре 2022 года.

18 января глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что о переговорах с Зеленским пока не может быть и речи.

Лавров указал, что о переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.