Представительство ЕС в Грузии приветствовало отзыв из парламента законопроекта об иноагентах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представительство ЕС в Грузии приветствовало решение правящей в стране партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» отозвать законопроект об иноагентах, об этом сообщили в пресс-службе представительства.

«Приветствуем заявление правящей партии об отзыве законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», - заявило ведомство.

В сообщении подчеркнули, «призываем всех политических лидеров Грузии возобновить проевропейские реформы инклюзивным и конструктивным путем в соответствии с 12 рекомендациями с целью получения Грузией статуса кандидата».

Как писал сайт KP.RU, 6 марта депутаты грузинского парламента устроили драку во время рассмотрения проекта закона об иностранных агентах, на улице также проходил митинг против принятия документа.

7 марта в Тбилиси участники акции протеста против законопроекта об иноагентах закидали полицейских «коктейлями Молотова».

9 марта из парламента Грузии отозван законопроект об иноагентах, ставшей причиной двухдневных массовых протестов в Тбилиси. Однако, оппозиция уже заявила, что несмотря на это, продолжит акции и митинги.

Митингующие призывают сторонников собраться утром 10 марта, когда будет идти пленарное заседание парламента, в ходе которого должен быть отозван законопроект об иностранных агентах.