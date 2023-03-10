Что произошло в ночь на 10 марта

Глава Пентагона заявил о «беспрецедентном военном сотрудничестве» России и Ирана Фото: REUTERS

Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном, считает министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

«В ответ на поддержку Ирана Россия предложила ему беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и системам ПВО», – заявил глава Пентагона на пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

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