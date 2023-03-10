Миссия РФ при ООН заявила, что поставка истребителей Украине будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте Фото: REUTERS

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что поставка истребителей Киеву будет говорить о прямом участии в украинском конфликте Североатлантического альянса.

«Представьте, что эти самолеты взлетают в Польше, входят в украинское воздушное пространство, а затем возвращаются в Польшу на техобслуживание. Будет ли Польша вовлечена в таком случае? Думаю, да. Прямое участие», - заявил дипломат в интервью YouTube-каналу The Dive, отметив, что в этом случае у западных стран «очень много вопросов и слишком мало мышления».

Полянский также считает, что поставки танков Киеву ничего не изменят на поле боя. Как он полагает, Украина была бы заинтересована в прямом вовлечении стран НАТО в конфликт, поскольку «это единственный шанс выжить для режима» президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, накануне, 7 марта, Вашингтон заявил, что не рассматривает поставки Киеву истребителей F-16, однако незадолго до этого министр обороны страны Алексей Резников выразил ранее уверенность, что Киев рано или поздно получит от Запада боевые самолеты.