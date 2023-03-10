Аналитик рассказал о целях «Кинжалов» во время «удара возмездия» российских войск на Украине Фото: REUTERS

Гиперзвуковые комплексы «Кинжал» во время ракетного «удара возмездия» Вооруженных сил (ВС) России по Украине в ночь на четверг, 9 марта, использовались для поражения особо важных объектов. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Была информация, что американские комплексы ПВО Patriot уже поступили на Украину. Украинскую же ПВО надо было пробить, не теряя зря ракеты. "Кинжалы" могли быть использованы против объектов, которые обеспечивали боевую украинскую группировку», - сказал эксперт.

Леонков отметил, что удар могли нанести по военной технике, которая на данный момент активно передают Киеву страны Североатлантического альянса, что накапливается в тыловых районах. Тем временем, как уточнил аналитик, использование «Кинжаллов» по целям вроде электроподстанций не имело смысла, поскольку для этого штатно применялись другие ракетные системы.

Напомним, днем ранее, 9 марта, в Министерстве обороны РФ заявили о совершенных ударах возмездия по Украине, которые стали ответами на теракт в Брянской области.