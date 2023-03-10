Пентагон финансирует опыты на хорьках в поисках причин «гаванского синдрома» Фото: REUTERS

Пентагон профинансировал проведение опытов на хорьках для того, чтобы найти причину возникновения «гаванского синдрома». Об этом пишет Politico, ссылаясь на правительственную базу данных.

Как сообщает издание, эксперты пытаются выяснить, может ли «направленная энергия» привести к заболеванию у животных, что наблюдалось у американских государственных служащих за границей.

Отмечается, что «направленной энергией» действуют на разных животных, мозг которых более похож на человеческий. В числе симптомов «гаванского синдрома» названы приступы тошноты, головокружение и головная боль.

Военное ведомство США выделило Университету Уэйна в штате Мичиган грант в размере 750 тысяч долларов. Зоозащитники в Штатах резко осудили подобный эксперемент. Тем временем представитель Пентагона Тим Горман подтвердил выделение гранта, однако отказался комментировать, проводило ли такие эксперименты на приматах.

Напомним, в августе 2021 года появилось сообщение о том, что у сотрудников посольства США в Берлине выявили «гаванский синдром». Как сообщалось, дипломаты резко почувствовали недомогание, головную боль и ухудшение концентрации.