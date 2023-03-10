Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленского в Крыму

Жилье Владимира Зеленского в Крыму планируют передать многодетным или малообеспеченным семьям Фото: Александра Тимощенко

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, какая судьба ждет квартиру президента Украины Владимира Зеленского и его жены на территории полуострова. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник отметил, что жилье Зеленских в дальнейшем планируется передать малообеспеченным или многодетным семьям.

Аксенов подчеркнул, что квартира Зеленского не приносит доход ни ему, ни Украине, поэтому она не попадает под первую очередь национализации. Глава Незалежной даже не сдает в аренду жилье.

"Это не самоцель - у Зеленского отнять квартиру, - уточнил глава Крыма. - Сама цель у нас - это победить их, и мы победим, это без вариантов".

Как ранее писал сайт KP.RU, семья Зеленских владеет жильем в приморском поселке Ливадия под Ялтой. Это элитный трехкомнатный пентхаус с видом на море и горы площадью 129,8 квадратных метров, купленный женой нынешнего главы Украины Еленой Зеленской.

В 150 метрах от него находится знаменитый Ливадийский дворец, летняя резиденция последнего российского императора, окруженная великолепным парком. Там же в 1945 году Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбу мира.