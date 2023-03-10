Росгвардейцы задержали мужчину, удерживающего заложника в магазине Тюмени

Фото: пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники Росгвардии освободили заложника, которого в магазине Тюмени удерживал мужчина. Подозреваемый в захвате был задержан. Об этом в пятницу, 10 марта, заявила пресс-служба Уральского округа Росгвардии.

Как писал сайт KP.RU, ранним утром в пятницу, 10 марта, продавца одного из продуктовых магазинов сети «Магнит» в Тюмени взяли в заложники. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных войск и МЧС. Сообщалось, что некоторые местные жители слышали взрыв, будто от шумовой гранаты.

В пресс-службе МВД России по Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды Тюмень» сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который незаконно удерживал администратора продуктового магазина. Как уточнил заместитель начальника отдела информации и общественный связей УМВД России по Тюменской области Александр Гилев, злоумышленник был вооружен ножом.