Spiegel: организаторы взрывов на «Северных потоков» арендовали парусную яхту «Андромеда» Фото: REUTERS

Немецкое издание Spiegel рассказало о модели, а также и о курсе следования яхты, которую якобы применили во время подготовки взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

«В деле о теракте на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море всплывают новые подробности. Судно, на котором, как предполагается, диверсанты перевезли взрывные устройства, является парусной яхтой "Андромеда"», - передает издание, уточняя, что порт у этой парусной яхты был приписан к Бреге, которая расположена на острове Рюген.

По данным издания, неизвестные решили арендовать 15-метровую яхту модели «Bavaria Cruiser 50», используя при этом чартерную фирму с острова Рюген. Сообщается, что такое судно вышло из порта Росток-Варнемюнде, а позже пришвартовалось около порта Вик, который находится на севере острова.

Напомним, накануне зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский объявил, что Москва скоро распространит среди членов Совбеза ООН переписку с ФРГ, Данией и Швецией по поводу расследования взрывов на «Северных потоках». По его словам, России «отказывают в доступе к какой-либо информации».