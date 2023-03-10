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НовостиПроисшествия10 марта 2023 6:14

Видео расстрела прохожих в центре Тель-Авива 9 марта 2023 года появилось в Сети

Ранения получили три человека
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Видео расстрела прохожих в центре Тель-Авива 9 марта 2023 года появилось в Сети

Видео расстрела прохожих в центре Тель-Авива 9 марта 2023 года появилось в Сети

Фото: REUTERS

Момент расстрела прохожих в центре Тель-Авива, в результате вечером которого в четверг, 9 марта, ранения получили три человека, попал на видео.

Личность устроившего стрельбу установили. Им был ранее судимый палестинец, который принимал участие в радикальном движении ХАМАС. Израильские правоохранительные органы квалифицировала произошедшие как теракт.

«Террористическая атака в Тель-Авиве: подозреваемый ранил трех гражданских лиц. Террорист был нейтрализован полицейскими», - сказано в заявлении пресс-службы правоохранительных органов, где также отметили, что пострадавшие «получили ранения различной степени тяжести».

По данным радио Kan, состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с речью после произошедшего. Как писал сайт KP.RU, глава израильского правительства назвал атаку в Тель-Авиве серьезным терактом.