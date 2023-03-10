Экс-посол США Майкл Макфол заявил, что время работает не в пользу Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что время работает не в пользу Киеву, отметив, что опасения вызывают военные успехи президента России Владимира Путина на Украине.

«Ситуация фактически застряла на несколько месяцев, и это заставляет меня нервничать. Я беспокоюсь по поводу способности украинцев держаться», - приводит издание Newsweek заявление дипломата.

Макфол считает, что Украина не намерена затягивать конфликт. «Украинцы не верят, что время работает на них. Они не хотят долгого конфликта, потому что не думают, что смогут выдержать», - заявил он, назвав первой причиной то, что у Киева «закончатся солдаты», а второй - то, что Украина опасается окончания поддержки со стороны западных стран.

Напомним, ранее Макфол предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому в обмен на западное вооружение подписать юридическое соглашение о его неприменении для нанесения ударов по российской территории.