Сбербанк тестирует оплату покупок без PIN-кода на сумму более тысячи рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сбербанк с начала 2023 года начал тестировать повышенные лимиты для покупок без PIN-кода, повысив лимит на сумму более тысячи рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителя банка.

Как сообщается, оплачивать товары, а также услуги, стоимость которых превышает тысячу рублей теперь можно без PIN-кода в POS-терминалах Сбербанка как с помощью бесконтактных карт, так и картами иных банков. В некоторых московских терминалах пароль не запрашивается и при оплате картой покупки, сумма которой превышает 2 тысячи рублей, однако если сумма выше 3 тысяч, PIN-код все равно потребуется.

Лимиты по бесконтактной оплате без PIN-кода контролируют платежные системы, а банки работают в соответствии с ними. Платежная система «Мир» в 2020 году увеличила свой порог до 3 тысяч рублей. Visa и Mastercard в 2020 году подняли свой лимит до 5 тысяч рублей.

Напомним, Visa и Mastercard заявили о решении на время приостановить совершение операций на российской территории. Как писал сайт KP.RU, в конце января этого года Mastercard заявила о потере 30 миллионов долларов в 2022 году после ухода из России