Россия безвозмездно передала в собственность Казахстану космический аппарат «Экран-М» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казахстан на безвозмездной основе получит в республиканскую собственность от России имущество в космической отрасли, среди которого будет и космический аппарат «Экран-М»ю Такое постановление подписал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Постановление правительства Казахстана от 3 марта было представлено в информационной системе нормативно-правовых актов в пятницу, 10 марта, а вступает в силу со дня подписания.

«Принять в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации имущество согласно приложению к настоящему постановлению», - сказано в сиротствующем документе.

В перечне имущества, которое российская сторона передает Казахстану, были названы космический аппарат 11Ф647М «Экран-М», а также его составные части и комплектующие, сборочно-защитный блок 11Ф639.М0000-0-01 и его комплектующие и запасные элемента. Кроме того, передаются системы испытаний объектов 11Н6110, 8Г012М1 и 8Г013Э1.

Напомним, в начале этой неделе, 6 марта, президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.