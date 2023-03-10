Глава Крыма назвал вероятные сроки интеграции новых регионов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Период полной интеграции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в хозяйственную, а также образовательную и гуманитарную структуры России может занять до пяти лет. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Считаю, что до пяти лет - переходный период, максимально сможет обеспечить решения всех узловых проблем, в том числе и спорных», - заявил глава региона в интервью РИА Новости.

Глава Крыма указал на наличие вопросов, которые нельзя будет решить путем прямого применения федерального законодательства, что, как он отметил, приведет к наделению максимальным количеством полномочий руководителей данных регионов.

«Решения должны приниматься очень быстро, очень важна скорость принятия решений - сегодня это главное», - сказал он, заявив, что в Крыму процесс интеграции шел быстро, поскольку решения принимались на месте, «не колеблясь».

Аксенов также отметил, что федеральное правительство страны активно поддерживает новые регионам, учитывая и крымский опыт.

Напомним, по результатам референдумов, который прошел в прошлом году, в состав Российской Федерации вошли ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области.