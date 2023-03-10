Захарова предложила вручить Зеленскому «Оскар» за роль монстра в американском сериале ужасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала академию киноискусств США вручить премию «Оскар» президенту Украины Владимиру Зеленскому за роль монстра в американском сериале ужасов.

В минувший четверг, 9 марта, журнал Variety, ссылаясь на источники, заявил, что академия киноискусств США снова отказала Зеленскому выступить на церемонии вручении кинопремии «Оскар» с видеообращением.

«Вот же подлецы. Зеленскому не то что выступать надо на церемонии вручения "Оскара", ему пора саму премию дать за исполнение главной роли в американском сериале ужасов. Зависимый от Вашингтона и препаратов монстр воплощен им гиперреалистично», - написала представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

Напомним, в прошлом году просьбу украинского лидера о выступлении на «Оскаре» также отклонили, указав на беспокойство продюсера церемонии о том, что Голливуд уделяет внимание конфликту на Украине только потому, что тот затрагивает белых людей.