Президент Финляндии заявил, что «абсолютно готов» к переговорам с Путиным Фото: REUTERS

Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал о том, что «абсолютно готов» к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, но если в этом будет польза.

«Должен сказать, что я абсолютно готов поговорить с ним, если в этом будет какая-то польза. Но в данный момент не видим ничего такого», - заявил финский лидер в интервью агентству Bloomberg, комментируя вопрос о возможности переговоров с российским президентом в будущем.

Ниинистё отметил, что ранее, до начала специальной военной операции на Украине, часто вел переговоры с Путиным, однако последний раз они разговаривали только в мае 2022 года.

Напомним, в феврале этого года президент Финляндии сообщил о том, что Хельсинки не намерена раскрывать информацию о своей военной помощи Киеву, поскольку тогда Москва может узнать, какое оружие у его страны имеется, а какого больше нет.