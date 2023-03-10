Украинские СМИ заявили о взрывах в Сумской области Фото: REUTERS

В Сумской области Украины утром в пятницу, 10 марта, раздались взрывы. Об этом сообщает издание «Клименко Тайм».

«Сообщают о взрывах в Сумской области», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.

Напомним, сегодня вновь на всей украинской территории была объявлена воздушная тревога, как это произошло и днем ранее. Как писал сайт KP.RU, в четверг, 9 марта, украинские власти заявили о нескольких взрывах, которые прогремели в Киеве, на окраинах Днепропетровска, в Сумской и Винницкой областях, а в украинском энергохолдинге ДТЭК объявили о серьезных повреждениях на трех теплоэлектростанциях (ТЭС) Украины.

Через некоторое время в Министерстве обороны РФ заявили об ударах возмездия по Украине, которые были ответом на теракт в Брянской области, а премьер Украины Владимир Зеленский в связи с этим провел совещание с представителями силовых ведомств.