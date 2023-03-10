Вучич объяснил продажу оружия необходимостью кормить народ и развивать экономику Сербии

Александар Вучич Фото: REUTERS

Продажа оружия продиктована необходимостью кормить народ и развивать экономику Сербии. Об этом заявил президент страны Александар Вучич в эфире телеканала Happy.

"Мы должны жить, мы должны кормить людей, наша экономика должна развиваться", - подчеркнул Вучич.

Политик также отметил, что кому бы вооружение не поставлялось, все равно в конечном итоге оно попадет туда, где идет конфликт.

Как ранее писал сайт KP.RU, Александар Вучич заявил, что Белград не поставляет оружие ни России, ни Украине. Также приняты дополнительные меры защиты от передачи боеприпасов, которые продают в другие страны, третьей стороне.

В каждом контракте, в том числе и с Турцией, Белград добавил пункт о запрете на перепродажу поставляемых боеприпасов третьей стороне. По его словам, лица, которые распространяют информацию о военных поставках Украине, хотят нанести удар по авторитету Белграда в Москве.