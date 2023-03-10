В Европарламенте рассказали, как Зеленский старается избежать поражения Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть в украинский конфликт европейские страны, поскольку опасается поражения Киева. Такое заявление «Известиями» сделал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Он видит, что истощение украинских войск и техники ведет его к поражению», - заявил парламентарий

Как отметил Мариани, это уже не первый подобный случай в истории, когда амбиции одного из людей грозят привести к мировой войне, назвав на этом фоне наилучшим решением для прекращения украинского конфликта предложения депутата Национального собрания Франции, лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Напомним, накануне Ле Пен заявила, что Украина не сможет удержать в бою без вступления в конфликт Североатлантического альянса, а также о риске «столетней войны» при продолжении поставок оружия Киеву.