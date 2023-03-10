ВЦИОМ: 80 процентов россиян доверяют Владимиру Путину

Рейтинг доверия Путину достиг 80% Фото: REUTERS

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал новое исследование, в котором о доверии президенту России Владимиру Путину заявило 80 процентов респондентов. Деятельность президента одобрили 76.7% опрошенных.

Также в опросе о доверии председателю правительства РФ Михаилу Мишустину сообщили 61,8% граждан, 53,3% опрошенных одобряют деятельность председателя правительства. В целом деятельность правительства одобрили 52,1% опрошенных.

В исследовании был опрос, кому бы граждане доверили решение важных государственных вопросов. 37,5% респондентов выбрали главу государства Владимира Путина, 16,3% опрошенных назвали главу МИД РФ Сергея Лаврова, за председателя правительства Михаила Мишустина проголосовало 14,3%.

Участники опроса также поделились, за какие партии проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись на ближайшей неделе. Большинство голосов получила “Единая Россия”, за нее голос готовы отдать 38,8% опрошенных, следом идут КПРФ с 10.3% избирателей, и ЛДПР с 9.7% голосов. 11.1% опрошенных заявили о нежелании участвовать в выборах.

Опрос проводился с 27 февраля по 5 марта 2023 года, в нем приняло участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. По заявлению ВЦИОМ, предельная погрешность опроса с вероятностью 95% не превышает 1%.

Рейтинг доверия президенту за последнее время вырос, сайт KP.RU рассказывал о прошлом подобном исследовании ВЦИОМ в ноябре 2022 года, тогда рейтинг доверия президенту составил 78,7%.