Песков заявил о «ручейках трезвого мышления» на Украине

Песков заявил «ручейках трезвого мышления» на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о наличии на Украине «ручейки трезвого мышления», несмотря на антироссийскую пропаганду, указывая при этом на рост числа украинцев, выступающих за переговоры с Москвой.

«Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно в стране остаются ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений», - заявил представитель Кремля в пятницу, 10 марта.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от предложений переговоров по Украине, отметив, что при этом он не помнит, чтобы к урегулированию ситуации призывали бы Киев. Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявлял, что чем дольше украинская сторона будет отказываться от диалога, тем сложнее будет решить данную проблему.