Каждый второй россиянин в 2022 году покупал успокаивающий травяной чай Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Производитель чайных и травяных напитков Floris представил результаты исследования рынка напитков в 2022 году, пишет Газета.ru. Больше всего россияне покупали травяные миксы с успокаивающим и расслабляющим эффектом — 58,6% от всей проданной продукции пришлось на эту категорию.

26,7% покупателей выбирали напитки с бодрящим и тонизирующим эффектом, еще 14,4% —на повышение иммунитета, а миксы для ЖКТ предпочли всего 5,9% покупателей.

Среди вкусов лидерами оказались лаванда, ромашка, мята и мелисса. Все они обладают способностью снимать стресс.

Тенденция на предпочтение именно успокаивающих напитков сохранялась весь год.

Есть разные способы бороться со стрессом. Про один из них психолог Анастасия Шакирова рассказала ФАН. Специалист порекомендовала использовать арт-терапию.

Также отметим, что неумение справляться со стрессом может привести к эмоциональному выгоранию. Как этого избежать, рассказал «Известиям» эксперт Александр Чеснавский.