ДОМ.РФ предложил Рязанской области механизмы комплексного развития жилищной сферы

ДОМ.РФ и правительство Рязанской области договорились о реализации масштабных проектов развития жилищной сферы в регионе. Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов встретился с губернатором Рязанской области Павлом Малковым. По итогам встречи компания заявила о готовности реализовать полный цикл поддержки строительного сектора области. У ДОМ.РФ уже разработаны эффективные механизмы для решения подобных задач.

Стороны обсудили старт совместной региональной ипотечной программы: она предусматривает кредитование по льготной ставке для работников бюджетного сектора. Представители Рязанской области уже подготовили нормативно-правовую документацию. В ближайшее время её будет анализировать госкомпания.

Не исключено что в Рязанской области будут реализованы крупные инфраструктурные проекты с использованием механизма облигаций ДОМ.РФ. Обсуждался и вопрос строительства в регионе арендного жилья по стандартам Института развития.

— С Рязанской областью ДОМ.РФ связывает многолетнее сотрудничество. Среди ключевых направлений — вовлечение и реализация неиспользуемых федеральных земель и участков, запуск в регионе Единой ипотечной программы, реализация продукции Щербинского лифтостроительного завода. Механизмы и инструменты Института развития направлены на поддержку темпов ввода жилья в регионе, со всей необходимой инфраструктурой, — отметил Денис Филиппов.

Один из них — аукционы ДОМ.РФ по участкам под комплексное развитие территорий (КРТ). В этом году уже намечены три подобные процедуры. На торги выставят территории в поселке Варские с общим градпотенциалом 1,36 млн кв. м. Ближайший аукцион по участку площадью 118,2 га состоится 31 марта. Он предназначен под индивидуальную, блокированную и малоэтажную застройку. Проект должен быть реализован в течение 16 лет. Важное условие для инвестора: при застройке участка необходимо применять Стандарт КРТ, разработанный специалистами Института развития.

Резюмируя итоги встречи, губернатор Павел Малков сообщил, что в ближайшее время начнется реальная совместная работа. Во время делового общения также обсуждалось участие Банка ДОМ.РФ в проектах жилищного строительства в Рязанской области и использование продукции Щербинского лифтостроительного завода для реализации программ капремонта жилья.