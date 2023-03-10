Фридман и Авен планируют продать свои доли в Альфа-банке одному из основателей группы Косогову Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен собираются продать свои доли в Альфа-банке одному из основателей группы Андрею Косогову за 2,3 млрд долларов. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

Сообщается, что Косогов, который владеет 41% банка, подтвердил факт заключения сделки с деловыми партнерами. Авен и Фридман на данный момент эту сделку не прокомментировали.

По данным издания, живущие на данный момент в Лондоне предприниматели намерены таким образом добиться снятия с себя санкционных ограничений, которые ввели Великобритания и Европейский союз после начала специальной военной операции.

Уточняется, что передача активов банка запланирована на весну 2022 года, для чего потребуется согласие регуляторов, в том числе Центробанка РФ и налоговых органов.

Напомним, попавшие под санкции Европейского союза Фридман, Авен в марте прошлого года приняли решение выйти из состава совета директоров Альфа-банка, а также совет покинули Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Возглавил совет президент банка Олег Сысуев.