Под Артемовском погиб эстонский наемник Фото: REUTERS

Бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак погиб в ходе боевых действий под Артемовском, сообщают эстонские СМИ.

Как передает издание Postimees, эстонский наемник погиб во вторник, 7 марта, в результате артиллерийского обстрела. Отмечается, что он стал первым эстонцем, погибшим в ходе конфликта на Украине. По информации издания, Юрак принимал участие в боевых действиях в составе Украинского интернационального легиона.

Напомним, ранее издание Inews сообщило о гибели на Украине доброволец из Великобритании, который доставлял оружие и припасы военным на передовой. Британец отправился в зону боевых действий в апреле прошлого года из Ливерпуля и был участником интернационального легиона Украины. В британском МИД подтвердили гибель наемника.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что направление наемников и военной техники с Запада Киеву спровоцирует катастрофическое развитие ситуации не только на Украине, но и в странах НАТО.