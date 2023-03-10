Большинство россиян высоко оценило деловые качества женщин-руководителей Фото: RUSSIAN LOOK

Почти у 40% россиян начальники — женщины. 81% их этих подчиненных довольны своим руководством, приводит результаты опроса Газета.ru. Двое из троих участников исследования подчеркнули, что уважают и восхищаются своими начальницами.

В опросе участвовали представители разнообразных сфер. Помимо 66%, которые уважают и восторгаются своими руководительницами, доверяют им еще 22%. Всего 3% участников признались, что боятся начальство, а остальные 9 — не испытывают каких-то особых эмоций.

Также 62% рассказали, что их начальница все знает о коллективе и общается со всеми сотрудниками, а 12% и вовсе работают в формате Open Space — в одном помещении с директором.

Понимающей назвали своего женщину-руководителя 81% опрошенных. Начальницы легко разрешают отгулы по необходимости, открыты к рабочим обсуждениям. Негативные черты — истеричность, злость и жадность — у своих директрис нашли всего 0,7% респондентов.

Существует много предрассудков относительно женщин в разных профессиях. Этим обусловлено то, что представительниц прекрасного пола в некоторых сферах практически нет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему женщины в России не стремятся идти в политику. Слова диплома привел Life.ru. Как отметила Захарова, многие женщины очень ответственно относятся к профессии, поэтому им приходится работать на износ, что сказывается на семейных и личных отношениях.

Часть работ для женщин остаются запрещены законодательно. Из списка запрещенных профессий только в 2021 году убрали машинистов электропоезда. Оксана Соколова поспешила воспользоваться появившийся возможностью и в этом году впервые пошла в рейс. Об этом рассказал ОТР.

Растет количество женщин и среди самозанятых, передает RT. С 27% от всех зарегистрированных самозанятых в 2019 года, доля женщин увеличилась до 42% в 2022-ом.