Песков сообщил, что в Кремле с озабоченностью наблюдают за провокациями в Грузии

В Москве с озабоченностью наблюдают за провокациями в Грузии Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал события в Грузии, развернувшиеся вокруг законопроекта об иностранных агентах. По мнению Пескова, “антироссийские элементы” в данный конфликт пытаются внести внешние силы. Он отметил, что президент Грузии обращается к гражданам страны из Америки, а не из Грузии, поэтому руку, вносящую “антироссийские элементы” в конфликт, нельзя назвать невидимой.

Песков также отметил, что решение властей Грузии отозвать документ грозит провокациями, и сообщил о большой обеспокоенности Кремля текущими событиями. Представитель президента подчеркнул, что закон об иностранных агентах в Грузии не имеет к России никакого отношения, и заверил, что Москва не вмешивается во внутренние дела Грузии.

Напомним, с 7 марта 2023 года в Грузии проходят митинги, на которых протестующие требуют отменить закон об иностранных агентах. Протестующих поддержала президент Саломе Зурабишвили, которая покинула Грузию.