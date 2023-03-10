Евросоюз намерен сократить энергопотребление на 11,7% к 2030 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз к концу 2030 года резко сократит энергопотребление - на 11,7%. Совет Евросоюза сообщил, что согласовал данное решение с Европарламентом.

Как сообщается, потребление подведенной энергии странами-членами Евросоюза не должно будет превышать 763 миллиона тонн в нефтяном эквиваленте, а потребление первичной энергии будет ограничиваться показателем в 993 миллионами тонн.

Предел потребления конечной энергии станет обязательным для стран-членов Европейского союза, а цель по первичной энергии будет ориентировочной. Совет Евросоюза и Европарламент создали специальную формулу для того, чтобы проводить расчеты национального вклада каждого государства в достижение данной идеи.

Отмечается, что в период с 2024 по 2030 год Европейский союз начнет постепенно увеличивать целевой годовой показатель по экономии конечной энергии. Изначально этот показатель будет на уровне 1,49%, а к концу достигнет 1,9%.

Напомним, ранее международная медиа-организация Project Syndicate заявила, что энергетический кризис в Европе продлится по меньшей мере до 2024 года.