Четверть россиян стала реже обращаться к врачам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследователи пришли к выводу, что в 2022 году россияне реже обращались к врачам. На 26% снизилось количество пациентов частных клиник в Москве и области, в других регионов цифра немного меньше. Результаты исследования приводит Газета.ru.

Социологи отметили, что 45% россиян изменили свое отношение к медицинским обследованиям. Из них более 15% стали реже обращаться в медучреждения, 10% вообще разу за год не посетили врача. Еще около 10% перестали бояться вирусов. Обратные изменения отметили всего 15% опрошенных – 5% стали чаще проходить профилактические осмотры, а почти каждый десятый стал обращаться к профессионалам при любых замеченных симптомах.

Врачи рекомендуют регулярно проходить обследования. Так, эндокринолог Арсений Русанов в беседе с «Известиями» предупредил, что повышение уровня холестерина и глюкозы крови на ранних этапах часто проходит незаметно. Эти показатели рекомендуется проверять раз в год. Также врач перечислил симптомы опасных заболеваний, при которых нужно срочно пройти обследование. Это повышение артериального давления, постоянные головные боли, шум в ушах, ухудшение памяти и внимания, боль за грудиной, одышка, боль в ногах, сухость во рту, жажда, частое позывы в туалет, быстрое увеличение или снижение веса.

Последний симптом, изменение массы тела, может говорить о приближении ожирения или дистрофии. Терапевт Евгений Фомин Пятому каналу рассказал, что некоторые грани и стадии этих диагнозов могут выявить только медицинские специалисты.